Елена Синица Объём банковских вложений жителей Прикамья превысил 366 млрд руб. За год показатель вырос на 6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объём банковских вложений жителей Прикамья превысил 366 млрд руб. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные пермского отделения Банка России.

При этом, в сравнении с 2020 годом, этот показатель вырос на 6 млрд руб. Так, рост за год составил примерно 2%.





Больше всего вкладов в рублях — более 323 млрд. В иностранной валюте — более 42 млрд руб. Отмечается, что за год объём рублёвых вкладов физлиц вырос на 3%, а вклады в иностранной валюте уменьшились на 8%.





«Постепенный рост банковских ставок по депозитам вслед за увеличением ключевой ставки Банка России вновь повысил интерес жителей региона ко вкладам, как к традиционному инструменту сбережений», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

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