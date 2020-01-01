В Пермском крае до 10 января продлены все антиковидные ограничения Праздничные корпоративы и другие массовые новогодние мероприятия отменяются Поделиться Поделиться Твитнуть

С учётом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, в Пермском крае до 10 января 2022 года продлевается действие текущих мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Таким образом, до окончания новогодних каникул посещение заведений общепита, культуры, спорта, фитнес-центров, а также совершение покупок в торговых центрах (за исключением продовольственных отделов) возможно только гражданами, имеющими сертификаты о вакцинации от коронавируса или QR-коды, подтверждающие факт иммунизации от COVID-19 или перенесённого заболевания.

Также сохраняется ограничение на деятельность организаций сферы общественного питания в период с 23:00 до 06:00 (не распространяется на услуги по доставке и самовывозу, а также работу кафе в аэровокзальных комплексах и зданиях железнодорожных вокзалов).

До конца каникул продолжит действовать фильтр безопасности в виде QR-кодов (или справок о медотводе от вакцинации против COVID-19, выданных в порядке, установленном Минздравом РФ) для сотрудников организаций, размещаемых в административно-деловых центрах, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах. Выполнение этого требования касается в том числе подразделений финансовых организаций, сфер бытовых услуг, жилищно-коммунального хозяйства, образования, салонов красоты.

В Прикамье продолжит действовать и режим строгой самоизоляции для неиммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше. Они обязаны постоянно находиться по месту проживания и не покидать его, за исключением ряда случаев. Вакцинированные жители в возрасте 60 лет и старше освобождаются от необходимости соблюдать домашний режим.

В Пермском крае до 10 января 2022 года отменяются или переносятся на более поздний срок мероприятия, предполагающие большое скопление людей, включая праздничные корпоративы.

По данным на 29 ноября, с начала пандемии в Пермском крае выявлено 140 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции.

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