Как правильно проводить близкого человека в последний путь Поделиться Поделиться Твитнуть

Жизнь человека рано или поздно подходит к завершению. Уход может быть ожидаемым в случае преклонного возраста или тяжелой болезни. Он может быть, внезапным, когда течение жизни прерывается несчастным случаем. Родным и друзьям умершего поможет ритуальное агентство, в услуги которого входит организация прощания и захоронения с учетом требований закона и традиций.

Первоочередные действия в случае наступления смерти человека — это вызвать скорую помощь и полицию

Медики и полицейские установят тип смерти и определят дальнейшие действия:

смерть естественная,

смерть насильственная.

Если человек перед смертью болел, о чем известно врачу, который его наблюдал и лечил, то прокурор разрешит захоронение.

Если имеются следы насильственной смерти или подозрение на самоубийство, то полицейские передадут тело судмедэкспертам для проведения экспертизы и установления истинной причины смерти.

Список необходимых вещей для похорон:

гроб,

временный крест, венчик, икона, нательный крестик, если человек православный,

табличка с фамилией, именем, отчеством и годами рождения и смерти,

венки,

аксессуары.

Как правильно выбрать гроб усопшему

Родственники и друзья почившего чаще всего хотят приобрести красивый и качественный гроб как дань памяти тому, с кем расстаются навсегда.

Важно обратить внимание на различный дизайн и в соответствии с этим могут отличаться в размерах нижняя часть гроба или ложе, и верхняя часть или крышка.

Ширина гроба

Существует общая классификация размеров:

обычный универсален до 50 размера,

полуторный гроб-колода подойдет людям от 52 до 56 размера,

двойной гроб-колода от 58 до 62 размера,

домовина от 64 размера.

Модели гроба

Каждая семья может подобрать своему родственнику модель в соответствии с финансовыми возможностями:

Бюджетные подразумевают изготовление из МДФ или ДСП. Сверху они обшиваются различной тканью. Они просты, практичны.

Лакированные гробы из МДФ, древесины, а также те, которые сочетают лакированные и тканевые части, имеют стильный вид и относятся к среднему уровню.

Для статусных похорон подходят модели, которые изготовлены полностью из натурального дерева.

Смерть несет сильное эмоциональное потрясение. Это разлука навсегда. В состоянии стресса люди не всегда могут правильно действовать. На помощь приходит ритуальное агентство.

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