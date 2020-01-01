Как правильно проводить близкого человека в последний путь
Жизнь человека рано или поздно подходит к завершению. Уход может быть ожидаемым в случае преклонного возраста или тяжелой болезни. Он может быть, внезапным, когда течение жизни прерывается несчастным случаем. Родным и друзьям умершего поможет ритуальное агентство, в услуги которого входит организация прощания и захоронения с учетом требований закона и традиций.
Первоочередные действия в случае наступления смерти человека — это вызвать скорую помощь и полицию
Медики и полицейские установят тип смерти и определят дальнейшие действия:
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смерть естественная,
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смерть насильственная.
Если человек перед смертью болел, о чем известно врачу, который его наблюдал и лечил, то прокурор разрешит захоронение.
Если имеются следы насильственной смерти или подозрение на самоубийство, то полицейские передадут тело судмедэкспертам для проведения экспертизы и установления истинной причины смерти.
Список необходимых вещей для похорон:
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гроб,
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временный крест, венчик, икона, нательный крестик, если человек православный,
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табличка с фамилией, именем, отчеством и годами рождения и смерти,
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венки,
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аксессуары.
Как правильно выбрать гроб усопшему
Родственники и друзья почившего чаще всего хотят приобрести красивый и качественный гроб как дань памяти тому, с кем расстаются навсегда.
Важно обратить внимание на различный дизайн и в соответствии с этим могут отличаться в размерах нижняя часть гроба или ложе, и верхняя часть или крышка.
Ширина гроба
Существует общая классификация размеров:
обычный универсален до 50 размера,
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полуторный гроб-колода подойдет людям от 52 до 56 размера,
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двойной гроб-колода от 58 до 62 размера,
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домовина от 64 размера.
Модели гроба
Каждая семья может подобрать своему родственнику модель в соответствии с финансовыми возможностями:
Бюджетные подразумевают изготовление из МДФ или ДСП. Сверху они обшиваются различной тканью. Они просты, практичны.
Лакированные гробы из МДФ, древесины, а также те, которые сочетают лакированные и тканевые части, имеют стильный вид и относятся к среднему уровню.
Для статусных похорон подходят модели, которые изготовлены полностью из натурального дерева.
Смерть несет сильное эмоциональное потрясение. Это разлука навсегда. В состоянии стресса люди не всегда могут правильно действовать. На помощь приходит ритуальное агентство.
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