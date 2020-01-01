Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в следующий этап кубка страны Гандболисты в СК им. Сухарева обыграли волгоградский «Каустик» Поделиться Поделиться Твитнуть

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Гандбольный клуб «Пермские медведи» в матче 1/8 финала Кубка России обыграл «Каустик» из Волгограда.

После первой половины встречи счёт был ничейным — 13:13. Но затем хозяева площадки сумели довести дело до победы — 32:22.

Самым результативным в составе «медведей» стал Эдуард Захаров, забивший шесть голов. Следующий соперник по кубку у пермской команды определится в декабре.

Напомним, в чемпионате России среди команд суперлиги «Пермские медведи» после первого круга идут на втором месте.

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