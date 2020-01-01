В Перми скончался известный учёный Герман Колмогоров Более 30 лет он возглавлял кафедру «Динамика и прочность машин» ПНИПУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Герман Колмогоров

Пресс-служба ПНИПУ

В Перми на 82-м году жизни скончался один из выдающихся учёных Пермского политеха, почётный профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин» с 1983 по 2015 год Герман Колмогоров. Об этом сообщили в ПНИПУ.

Профессор Герман Колмогоров известен широкому кругу специалистов как учёный, научные работы которого были посвящены исследованиям процессов пластического деформирования и формирования технологических остаточных напряжений в изделиях из металлов в процессе обработки, а также как разработчик нового направления в механике деформированного тела — теории гидродинамической подачи смазки в технологических процессах пластического деформирования.

Герман Колмогоров родился в 1940 году в Перми. После окончания Уральского политехнического института в Свердловске работал преподавателем в Уральском политехникуме. В 1964 году поступил в аспирантуру кафедры «Динамика и прочность машин» Пермского политехнического института, которую успешно окончил, защитив в 1968 году кандидатскую диссертацию. В 1980 году учёный стал доктором технических наук. Более 30 лет он возглавлял кафедру «Динамика и прочность машин». Колмогоров был представителем научной школы механиков, основанной в Перми под руководством члена-корреспондента АН СССР, профессора Александра Поздеева.

Университет выразил искренние соболезнования семье учёного, его коллегам и друзьям.

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