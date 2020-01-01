Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» создаст собственный киберспортивный клуб Подразделение будет назваться Amkar Esports Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский «Амкар» заявил о наборе игроков в киберспортивный клуб, что будет организован при футбольной команде. Подразделение будет называться Amkar Esports. Лучшие киберспортсмены будут представлять Пермь на различных турнирах по FIFA 22.

Как сообщили в пресс-службе «красно-чёрных», вначале пройдёт региональный отбор киберспортсменов. Запланированы два этапа. 5 декабря все желающие покажут свои навыки в онлайн-турнире. По их итогам будут выбраны 16 игроков, которые 10 декабря встретятся на LAN-турнире (игре по локальной сети).

Компьютерная игра FIFA давно пользуется популярностью у пользователей, является одной из самых массовых в мире. По ней проходит множество турниров. В регионе существует Федерации киберфутбола Пермского края.

Представитель «Амкара» в 2017 году в финале чемпионата России по киберфутболу, занял третье место. За призы в Москве в ТРЦ «Ривьера» с 29 сентября по 1 октября сражались 128 сильнейших игроков страны.

В том году был проведён турнир по FIFA 2017 «Путь в «Амкар», в котором приняли участие 24 сильнейших киберспортсмена Пермского края.





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