Депутата Законодательного собрания Пермского края доставили в больницу с травмами У Михаила Поздеева диагностированы переломы Поделиться Поделиться Твитнуть

В минувшие выходные депутат краевого парламента Михаил Поздеев с травмами был доставлен в одну из больниц Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По сведениям издания, у Поздеева перелом носа и скуловой кости. Сотрудникам скорой помощи депутат якобы рассказал, что травмы ему нанесла супруга.

Михаил Поздеев был избран в заксобрание от фракции КПРФ, является членом комитета по соцполитике.

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