На «Азоте» обновлено формирование нештатных газоспасателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» обновлен состав нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ).

В обновленном составе — 57 сотрудников предприятия из всех подразделений: рабочие и инженерно-технические работники. Они прошли обучающий курс «Спасатель нештатного аварийно-спасательного формирования. Проведение газоспасательных работ». Его провели специалисты учебно-консультационного центра аварийно-спасательных формирований имени В.В. Никулина города Новомосковск. Экзамен для нештатных газоспасателей состоялся в экстремальных условиях, приближенных к реальным. Азотчики доказали свои знания и умения в проведении спасательных работ. По итогам аттестации каждый получил книжку и удостоверение спасателя.

Андрей Пермяков, командир военизированного газоспасательного отряда филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Наряду с профессиональным аварийно-спасательным формированием, в каждом подразделении сложного химического производства должно быть организовано нештатное аварийно-спасательное формирование. Чтобы в случае чрезвычайной ситуации, до прибытия профессиональных газоспасателей, они могли действовать слаженно и грамотно на своих рабочих местах. Требования к нештатным газоспасателям высокие. Они должны уметь пользоваться аварийно-спасательным оборудованием, оснащением и инструментом, знать тактику ведения аварийно-спасательных работ, а также обладать навыками оказания первой помощи в условиях чрезвычайной ситуации. Здоровье и физическая подготовка тоже должны быть на высоте, как у профессиональных спасателей.

Промышленной безопасности на предприятии уделяется особое внимание. Нештатное аварийно-спасательного формирование в филиале «Азот» существует с 2015 года. Каждые три месяца для членов НАСФ проводятся специальные тренировки. Углубленное обучение организуется раз в три года.

По сообщению пресс-службы

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