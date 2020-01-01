Выставку «Неземная красота» в Перми увидели 57 тыс. зрителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

В Пермской государственной художественной галерее завершила работу детская интерактивная выставка «Неземная красота». Это уже третья выставка в рамках совместного художественно-просветительского проекта «Химия искусства», созданного «Метафракс Групп» и ПГХГ для детей. Проект реализуется при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова.

За 170 дней на выставке побывали 57 тыс. зрителей. Для взрослых и маленьких посетителей состоялись более 50 мероприятий: экскурсии, мастер-классы и лекции. После завершения работы в Перми выставка «Неземная красота» «переезжает» в Губахинский городской историко-краеведческий музей. Экспозиция будет доступна для посетителей с 30 ноября 2021 года по 30 января 2022 года.

Выставку «Неземная красота» увидели взрослые и дети не только из Перми и Пермского края, но из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Тагила, Тюмени, Воронежа, Ростова-на Дону, Уфы.

«Выставка, ради которой я поехала в Пермь. Теперь хочу, чтобы она приехала в Москву. Не самая детская тема: церковная скульптура и иконопись. В каждом модуле видно, сколько над ним размышляли, формулировали, искали наглядные приемы, — поделилась впечатлениями Вера Ярилина, куратор проекта «Детское Царицыно» (Москва). — Выставка компактная, соразмерная ребенку. Сделана так, чтобы родитель разобрался сам, без сопровождения. И это работает».

В отзывах о выставке родители отмечают продуманность и глубину проекта, понятность и возможности прямого взаимодействия детей с искусством.

В середине декабря в рамках совместного проекта планируется открытие новой выставки «Черно-белое расследование»:

«Мы вместе с нашими партнерам в четвёртой части проекта расскажем о печатной графике и продолжим погружать ребенка в «зазеркалье» творческого процесса, помогая ему сделать искусство своим собеседником», — рассказала советник председателя Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова. — «Сейчас с коллегами из галереи рассматриваем проекты следующего, юбилейного для галереи года».

Выставка «Неземная красота» представляет детям произведения древнерусского искусства — подлинники из фондов галереи: иконы и пермскую деревянную скульптуру. Это предметы, которые выполняли важную функцию — «земными» средствами изображали невидимый человеку гармоничный мир.

Сотрудники галереи во время экскурсий и мастер-классов предлагали маленьким зрителям «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы. Посетить выставку также можно было через сайт ПГХГ с помощью виртуального тура.

В сентябре 2021 года проект «Химия искусства» стал одним из десяти победителей Всероссийского профессионального конкурса детских и семейных музейных программ. Всего на конкурс было подана 91 заявка из 31 региона России.

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