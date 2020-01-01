Елена Синица Краевое УФАС проверит обоснованность повышения цен на бензин и дизельное топливо на заправках «ЛУКОЙЛа» У компании запросили документы для оценки динамики затрат Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, 27 и 28 ноября на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» вновь произошло резкое повышение общего уровня розничных цен. Суммарный рост составил: по бензинам АИ-92 и ЭКТО-92, АИ-95 — 64 коп. за 1 л, по дизельному топливу — 1,6 руб. за 1 л.

Отмечается, что за последний год рост общего уровня розничных цен на АЗС общества составил 7,24% (бензин АИ-92), 7,16% (бензин АИ-95), 7,89% (дизельное топливо). Эти значения близки к темпам роста индекса потребительских цен на товары и услуги.

При этом территориальные биржевые индексы на нефтепродукты демонстрируют понижательный тренд с октября 2021 года. В связи с этим УФАС начало проверку обоснованности повышения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Сейчас в «ЛУКОЙЛ» направлен запрос необходимых пояснений и документов. Это позволит объективно оценить динамику затрат общества на закуп нефтепродуктов и динамику розничных цен в других регионах присутствия.

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