Андрей Стрельцов Пермские фигуристы не смогли отобраться в финал Гран-при в Осаке Для участия в престижных соревнованиях им не хватило баллов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Сочи прошёл шестой, заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. По его итогам сразу четыре российские пары прошли в финал соревнований. Это чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Пермской паре Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, которая заняла на двух этапах второе и третье места в соревнованиях спортивных пар, для прохождения в финал не хватило баллов.

Ребята только в этом году начали соперничать со взрослыми дуэтами. До этого они выступали в категории юниоров. Они являются победителями юниорского первенства России по фигурному катанию. Тренирует спортсменов Павел Слюсаренко.

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