Елена Синица На этой неделе в Перми будут работать семь мобильных пунктов вакцинации Во всех пунктах в наличии вакцина от коронавируса и от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края опубликовал перечень мобильных пунктов, которые будут работать на неделе с 29 ноября по 5 декабря.

Так, с 29 ноября по 5 декабря с 12:00 до 18:00 вакцинироваться можно в ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж).





Также с 30 ноября по 5 декабря с 11:00 до 17:00 поставить прививку можно будет в ТРК «СпешиLove» на ул. Спешилова, 114 (1-й этаж).





Будет работать мобильный пункт в центральном офисе МФЦ на ул. Куйбышева, 9. Там вакцину можно поставить с 29 ноября по 3 декабря с 11:00 до 17:00.





Будет организован пункт и в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж). Он будет работать с 29 ноября по 3 декабря с 14:00 до 20:00 и 4–5 декабря с 12:00 до 18:00.





Привиться можно и в помещении Сбербанка на бульваре Гагарина, 65а (2-й этаж) с 29 ноября по 3 декабря с 10:00 до 15:00.





Помимо этого, вакцинироваться можно будет в медпункте СК «Спортхолл» на проспекте Парковом, 58а. Здесь пункт будет работать 30 ноября и 2 декабря с 10:00 до 12:00.





В ТРЦ «Облака» на ул. Ленина, 88 (2-й этаж) пункт будет работать с 29 ноября по 3 декабря с 11:00 до 17:00.





Во всех мобильных пунктах в наличии вакцина от COVID-19 и от гриппа. В ТРК «СпешиLove» также в наличии вакцина от пневмококковой инфекции.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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