План вакцинации иностранцев в Пермском крае выполнен на 20% Прививки сделали более 2 тыс. человек данной категории Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В отделении платных медицинских услуг Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД проводится вакцинация против COVID-19 иностранных граждан, в том числе иностранных студентов, обучающихся в Пермском крае. По состоянию на утро 29 ноября прививки от коронавируса сделали более 2 тыс. человек данной категории. Об этом сообщили в минздраве.

По данным ведомства, в крае планируется вакцинировать от ковида порядка 10 тыс. иностранных граждан.

Иммунизация осуществляется препаратом «Спутник Лайт». Стоимость медицинской услуги для иностранных граждан составляет 650 руб.





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