За неделю прививки от COVID-19 сделали более 100 тыс. жителей Пермского края Более 48 тыс. закончили курс иммунизации от новой коронавирусной инфекции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

За минувшую неделю в Пермском крае первый этап вакцинации от ковида прошли 53,8 тыс. человек, ещё более 48,5 тыс. закончили курс иммунизации, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным минздрава Прикамья на утро 29 ноября, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 1 млн 145 тыс. жителей. Из них 802,2 тыс. завершили курс иммунизации вторым компонентом вакцины.

Всего за период иммунизации на территорию региона поступило 1 396 104 комплекта вакцины. Из них 1 111 993 — «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 215 606 — «Спутник Лайт», 55 010 — «ЭпиВакКорона», 13 495 — «КовиВак».

Напомним, в крае массовую вакцинацию населения проводит 61 медицинская организация — это учреждения, подведомственные региональному минздраву, а также некоторые частные клиники.

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