Последние две квартиры в ЖК «Салют»! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

В 2021 году цены на новостройки и вторичное жилье росли стремительно. Повышение ключевой ставки, ожидание еще более высокой инфляции и изменения на рынке недвижимости подвигает покупателей инвестировать в недвижимость как в надежный от обесценивания денег актив, особенно в преддверии Нового года. И это правильно, ведь по словам аналитиков рынка недвижимости, в 2022 году цена на недвижимость продолжит расти.

«Для тех, кто покупает жилье для себя, ожидать уменьшения цены бессмысленно. По закону рынка, цена станет только расти, поэтому самая низкая цена в этом случае будет именно сейчас для конкретного покупателя», — заявил Дмитрий Лебедев «РБК Инвестициям».

PAN City Group

Тем временем, в жилом комплексе «Салют»1(Камская 2/4) в продаже осталисьпоследние две квартиры: квартира-студия -30,3 кв. м и квартира формата 4Е-81,7 кв.м.

Квартира-студия — выгодное решение, как для инвестиций, так и для жизни, ведь платеж по ипотеке составит всего от 14,7 тыс. рублей2.

Оптимальная площадь квартиры 30,3 кв.м.: функциональная комната с кухней-нишей 22 кв.м. и выходом на просторный балкон, прихожая с возможностью размещения шкафа-купе и ванная комната с местом под стиральную машину — все, что нужно для комфортной жизни.

Квартира формата 4Е — современный и востребованный формат планировочного решения: три спальные комнаты, просторная кухня-гостиная 22 кв.м с выходом на лоджию, два санузла, вместительная гардеробная комната и балкон — каждый метр квартиры функционален и у каждого члена семьи будет свое личное пространство.

Примечательно, что купив квартиру с полной отделкой «под ключ» в уже сданном ЖК «Салют», можно встречать Новый год в новой квартире!

Преимущества покупки квартиры в ЖК «Салют»:

— гарантия безопасности сделки: дом сдан, ключи передаются в день сделки;

— новый дом: дизайнерские холлы, колясочная на первом этаже, огороженная охраняемая придомовая территория;

— просторная парковка на 107 машиномест4;

— месторасположение дома: 30 минут до центра города, удобная транспортная развязка, развитая инфраструктура:

Приобретение недвижимости — это грамотный и надёжный способ вложения денег. В зависимости от жизненной ситуации это могут быть инвестиции в будущее или решение квартирного вопроса.

Успевайте купить квартиру безопасно и по выгодной цене!Свяжитесь с менеджером отдела продаж PANCityGroup3 по телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации, последовательности дальнейших действий и отправки заявки в банк.

1 ЖК «Салют» — многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — ООО Специализированный застройщик «СИТИ Проект».

2 Сумма ежемесячного платежа рассчитана для квартиры №122 на 6 этаже по адресу: Кондратово, ул. Камская, 2/4 стоимостью 2 725 281 руб. с учетом скидки в размере 2% (два) процента от базовой цены объекта долевого строительства (с учетом коэффициента этажности при внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве) при покупке в ипотеку по ставке 5,85 % годовых по программе «Госпрограмма 2020» (действует при покупке готового или строящегося жилья в новостройке у юридических лиц при наличии страхования). Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Срок кредита — не более 360 месяцев. Право на получение кредита в соответствии с условиями программы имеют граждане Российской Федерации, при этом кредитный договор должен быть заключен до 01.07.2022 года (включительно). Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать в офисах банка, на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 26.11.2021. Кредит предоставляется ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

3PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

4Количество м/м включает 70 м/м постоянного хранения автотранспорта для жителей дома, 20 м/м временного хранения автотранспорта для жителей дома и 17 м/м временного хранения автотранспорта для встроенных помещений общественного назначения, расположенных на 1 этаже жилого дома

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