Власти предложили пермякам покупать новогодние ели в лесничествах Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Жители Перми могут обратиться в Пермское или Закамское лесничество и заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Об этом горожанам в преддверии Нового года напомнили в пресс-службе мэрии.

Пермяки смогут выбрать и купить понравившуюся ель, пихту или сосну, они также получат документы для беспрепятственной транспортировки деревьев.

Жителям напоминают, что на территории пермских городских лесов вырубка деревьев запрещена. Штрафы составляют для физических лиц до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.