Число заразившихся коронавирусом активнее всего растёт в Перми, Лысьве и Чайковском Новые заболевшие ковидом обнаружены в 32 территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае больше всего новых заболевших COVID-19 выявлено в Перми (+325), Лысьвенском округе (+68), Чайковском (+52).

В Добрянском округе коронавирусом заразились 36 человек, в Чусовском округе и Кунгуре — по 22, в Кудымкаре — 17, в Березниках — 16, в Горнозаводском округе — 15.

Инфекция диагностирована у 11 жителей Чернушинского округа, у 10 — Еловского.

По девять случаев COVID-19 выявлено в Осинском и Нытвенском округах, по восемь — Бардымском и Октябрьском округах, а также Пермском районе, ещё по семь — в Соликамском и Гайнском округах, шесть — в Суксунском округе, по пять — в Кудымкарском и Куединском округах.

По 2-3 инфицированных выявлено в Губахе, Ильинском, Краснокамском, Карагаском, Кишертском, Ординском, Оханском, Частинском, Уинском, Юсьвенском и Юрлинском округах.

Всего новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.





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