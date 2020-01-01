Андрей Стрельцов «Кама» поделила очки с «Магниткой» Пермские волейболисты поднялись на четвертое место в турнирной таблице Поделиться Поделиться Твитнуть

Волейболисты пермского клуба «Кама» провели в Магнитогорске две игры чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». В первой успех праздновали хозяева 3:1, а во второй нашей команде удалось взять реванш со счётом 3:0.

По итогам встреч «Кама» поднялась в турнирной таблице на четвёртое место, которое даёт право играть в плей-офф.

Впрочем, соперники в лице «Магнитки» и «Университета» совсем рядом, и вся борьба ещё впереди.

Следующие игры «Кама» снова проведёт на выезде. Она сыграет 4-5 декабря в Тюмени против клуба с одноимённым названием.





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