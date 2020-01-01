Из-за смертельного ДТП под Краснокамском образовалась автомобильная пробка Легковая иномарка и большегруз врезались лоб в лоб Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На трассе «М7-Волга» Пермский край в районе объездной Краснокамска около 19 часов 29 ноября произошло смертельное ДТП. 25-летняя женщина-водитель Volkswagen Polo не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в большегруз Volvo с прицепом. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

От полученных травм женщина скончалась не месте. Её пассажир с тяжёлыми травмами госпитализирован.

После аварии в сторону Перми движение на участке федеральной трассы было организовано по одной полосе, в результате чего образовалась десятибалльная автомобильная пробка.





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