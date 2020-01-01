Средняя зарплата в Пермском крае превысила 44 тыс. рублей Это на 8,6% больше, чем было в сентябре 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников за сентябрь 2021 года сложилась в размере 44 106,2 руб. По отношению к сентябрю 2020 года её рост составил 8,6%. Реальная заработная плата по сравнению с сентябрём 2020 года увеличилась на 1%. Об этом сообщает Пермьстат.

За январь–сентябрь 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сложилась в размере 43 403,9 руб., увеличившись по сравнению с тем же периодом 2020 года на 7,7%. Реальная заработная плата выросла на 1,8%.

В ведомстве отметили, что в Прикамье сохраняется значительная дифференциация зарплаты по видам экономической деятельности. Так, средняя зарплата в области информации и связи в сентябре 2021 года сложилась на уровне 65,6 тыс. руб., а средний заработок работников гостиниц и предприятий общественного питания в тот же месяц не превысил 26,5 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.