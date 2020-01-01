На следующей неделе в трёх районах Перми отключат холодную воду Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», в трёх районах Перми на следующей неделе запланировано отключение холодного водоснабжения. В связи с проведением на сетях планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ без воды останутся жители Мотовилихинского, Свердловского и Орджоникидзевского районов.

Так, во вторник, 30 ноября, с 9 до 18 часов пересохнут краны в домах на ул. Полины Осипенко, 41А, 44 и ул. Сибирской, 71, 73.

В четверг, 2 декабря, с 9 до 22 часов не будет воды в домах на ул. Уральской, 102, 104, 88, 90, ул. Веры Фигнер, 2, 6, 13, ул. Вагановых, 11, ул. Крупской, 9, ул. Советской, 1 и ул. Фрезеровщиков, 50.

Также в этот день с 9 утра и на сутки без воды останутся жители домов на ул. Ольховской, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Генерала Черняховского, 28, 30, ул. Городищенской, 5, и ул. 2-ой Пограничной, 11.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

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