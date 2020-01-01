Заключенные исправительной колонии в Пермском крае пожаловались на условия содержания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исправительную колонию №10 (ИК №10), расположенную в п. Всесвятский Чусовского района, посетили начальник отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае Дмитрий Шевченко и кизеловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Прикамья Михаил Никонов.

Они проинспектировали коммунально-бытовое обеспечение осуждённых, осмотрели производственный сектор, жилые помещения, ШИЗО, побеседовали с родственниками, прибывшими на свидания к отбывающим наказание.

Также состоялся личный приём более 60 осуждённых. Заключенные пожаловались на некачественное обеспечение вещевым имуществом, неоказание медицинской помощи, неотправку из ИК жалоб в надзорные инстанции. Отбывающие наказание также не согласны с применяемыми взысканиями.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека, в ходе посещения ИК №10 выявлено несколько нарушений. В частности, при входе в карантинный отряд отсутствуют пандусы для лиц с инвалидностью по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, в четырех камерах требуется косметический ремонт.

Выявленные недостатки были доведены до руководства учреждения для принятия всех необходимых мер по их устранению.

Часть жалоб осужденных поставлена на контроль уполномоченного по правам человека в Пермском крае, некоторые обращения взяты в работу Кизеловской прокуратурой.

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