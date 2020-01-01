Резкий всплеск заражений коронавирусом зафиксирован в Лысьве За сутки новые заболевшие выявлены в 32 территориях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в Лысьвенском городском округе за сутки подтверждено 86 случаев коронавирусной инфекции. Днём ранее здесь зафиксировано всего 12 новых заболевших. Лысьва вышла на второе место по количеству заразившихся за сутки.

Лидирует по-прежнему Пермь — суточный прирост 347 человек, В пятёрке — Краснокамский округ (+33), Пермский район (+30), город Чайковский (+28).

В Верещагинском городском округе заболели 27 человек, в Соликамском — 25, в Добрянском — 23. В Березниках — 18, в Чусовском округе — 13. По 8 человек заразились в Очёрском городском и Сивинском муниципальном округах.

От двух до пяти диагнозов «новая коронавирусная инфекция» поставлен жителям Кудымкарского, Карагайского, Большесосновского муниципальных округов, Кудымкара, Чернушинского городского, Юсьвинского и Березовского муниципальных округов, Кунгура, Горнозаводского городского и Частинского муниципального округов, а также Кунгурского района.

Еще в 9 территориях выявлено по одному случаю коронавируса: это ЗАТО Звездный, Ординский, Кишертский, Кочевский муниципальные и Чердынский, Октябрьский, Осинский, Нытвенский, Ильинский городские округа.

Всего за сутки 694 новых заболевших (из них 52 привитых) выявлены в 32 территориях Пермского края.

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