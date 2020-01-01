Елена Синица
Пермяков осудили за сбыт фальшивых купюр
Виновных приговорили к лишению свободы
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Свердловский районный суд Перми вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в сбыте пятитысячных купюр, передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.
Поясняется, что каждому из обвиняемых удалось сбыть не менее 20 купюр.
В результате одного из виновных приговорили к трём годам и 20 дням, другого — к двум годам лишения свободы, со штрафом 200 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
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