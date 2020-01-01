Елена Синица Пермяков осудили за сбыт фальшивых купюр Виновных приговорили к лишению свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Свердловский районный суд Перми вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в сбыте пятитысячных купюр, передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что каждому из обвиняемых удалось сбыть не менее 20 купюр.





В результате одного из виновных приговорили к трём годам и 20 дням, другого — к двум годам лишения свободы, со штрафом 200 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.





Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

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