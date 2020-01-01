В МЧС предупредили пермяков о неблагоприятных погодных условиях 27 ноября
В регионе ожидается сильный ветер и гололёд
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей Прикамья о неблагоприятных погодных условиях в субботу, 27 ноября.
На фоне повышения температуры воздуха ожидается мокрый снег и сильный ветер до 17 метров в секунду.
В результате на дорогах может образоваться гололёд, не исключён обрыв линий электропередач, падение деревьев, рекламных щитов и вывесок. Жителям рекомендовано держаться от них подальше.
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