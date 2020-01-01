В Перми на выходные будет ограничено движение на участке ул. Попова Причина — ремонт теплосети Поделиться Поделиться Твитнуть

С 23:00 26 ноября и до 7:00 29 ноября закрывается проезд автотранспорта по двум полосам на участке ул. Попова от ул. Луначарского до ул. Пушкина.

Ограничения вызваны ремонтными работами на теплосети, сообщили в пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс».

Водителей просят быть внимательнее и выбирать пути объезда.

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