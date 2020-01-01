В Перми от коронавируса скончался привитый «Спутником V» 34-летний мужчина Вдова уверена, что врачи неправильно лечили её мужа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Перми обратилась в прокуратуру по факту внезапной смерти 34-летнего мужа, который болел коронавирусной инфекцией. Женщина уверена, что до гибели его довело назначенное врачом лечение. Об этом сообщает портал properm.ru.

Пермяк, прошедший вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V», заболел 13 ноября. Тест на ковид дал положительный результат. Прибывшие по вызову врачи скорой заявили, что пациент находится в состоянии средней тяжести, и назначили амбулаторное лечение. 17 ноября медицинский работник привёз бесплатные лекарства от коронавируса — «Коронавир» и антибиотик. Спустя несколько часов после приёма «Коронавира» мужчина потерял сознание и умер.

В документах в качестве причины смерти врачи указали респираторное расстройство, отёк легкого, пневмонию. Однако вдова уверена, что гибель наступила в результате неправильно проводимого лечения. В заявлении в прокуратуру женщина требует наказать виновных и возместить моральный ущерб.

Кроме того, она планирует обратиться с заявлением в следственный комитет.

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