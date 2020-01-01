Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 26 по 28 ноября Поделиться Поделиться Твитнуть

26 и 27 ноября музей PERMM приглашает на первую международную конференцию на границе искусства, философии и науки «Среда выживания. Странные практики экологического взаимодействия» (12+), посвящённую фундаментальному переосмыслению отношений между человеком и природой. В двухдневной программе — лекции мировых экспертов в области исследований темной экологии и антропоцена, искусствоведов, художников, архитекторов, философов, биологов из Германии и России.

26 и 27 ноября в 19:00, 28 ноября в 12:00 Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского приглашает на премьеру спектакля «Путеводитель по балету» (6+). Хореография Антона Пимонова и Мариуса Петипа.

26 ноября в 19:00, 27 и 28 ноября в 14:00 в Пермском академическом Театре-Театре пройдёт «Концерт для мам» (12+), посвящённый Дню матери.

26 ноября в 19:00 в Органном концертном зале выступят Альбина Шагимуратова (сопрано) и Фёдор Строганов (орган).

С 27 ноября на сайте Operavision доступна трансляция оперы «Судьба» (16+) Леоша Яначека в Национальном театре Брно.

27 и 28 ноября CoolPlay приглашает на аниме-фестиваль J-Anime Meeting (16+). Помимо показа фильмов, зрителей ждут лекция «Аниме и Токио» и ток-шоу с актёром дубляжа.

27 ноября в 14:00 и 28 ноября в 11:00 и 14:00 в Пермском театре юного зрителя пройдёт премьера сказки «Золушка» (6+).

27 ноября в 19:00 во Дворце культуры им.Солдатова пройдёт концерт Пермского губернского духового оркестра «Без ХХ век» (12+), посвящённый 80-летнему юбилею коллектива.

27 ноября в 23:00 в частной филармонии «Триумф» состоится презентация альбома номинанта Международной премии в области классической музыки ICMA 2022 г. Настасьи Хрущёвой (фортепиано) «Нормальная музыка» (16+).

До 28 ноября в киноцентре «Премьер» проходит I Международный кинофестиваль «Форма жизни» (12+), посвящённый вопросам сохранения окружающей среды и всех форм жизни, представленных на планете.

«Красное и чёрное»

theatrehd.com

28 ноября в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет Жюльена Сореля «Красное и чёрное» (16+) в постановке Пьера Лакотта.

28 ноября в 12:00 в Органном концертном зале зрителей ждёт «Орган в кругу друзей» (6+) в исполнении Евгении Камянской (орган), Маргариты Соснер (сопрано), ученицы детской музыкальной школы № 3 «Доминанта» г. Перми Василисы Павленко (виолончель) и других.

28 ноября в 19:00 в Органном концертном зале инструментальное джаз-трио Feelin’s и солисты степ-шоу Vortex выступят с музыкально-танцевальной программой «Jazz & step» (6+).

До 29 ноября CoolPlay приглашает на Фестиваль зелёного документального кино ECOCUP (16+). В программе — экологическое кино, лекции, обсуждения, круглые столы и встречи с учеными и экспертами.

До 4 декабря CoolPlay приглашает на фестиваль «Новое британское кино» (18+).

До 6 февраля 2022 года в музее PERMM можно увидеть инсталляционный проект Петра Стабровского «Невидимый свет» (0+).

До 12 октября 2022 года на сайте проекта «Ваш досуг» вокальный ансамбль Les Talens Lyriques под управлением Кристофа Руссе отдает дань уважения великому композитору Георгу Фридриху Генделю. Сандрин Пьо и Ева-Мод Хюбо исполняют арии из опер «Альцина», «Тамерлан» и «Юлий Цезарь» (16+).

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