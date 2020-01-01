Пермская краевая клиническая больница едва не осталась без отопления
Причина — неполадки запорной арматуры на центральном тепловом пункте
ЧП случилось 22 ноября. На центральном тепловом пункте, который обеспечивает отоплением Пермскую краевую клиническую больницу в Ленинском районе и обслуживается специалистами медицинского учреждения, возникла неполадка запорной арматуры.
В результате отопление не подавалось в палаты, в том числе в нейрохирургическое отделение, где проводятся сложные операции и находятся на восстановлении пациенты, которые не могут самостоятельно передвигаться.
Сигнал о происшествии поступил в оперативно-диспетчерскую службу «Пермских тепловых сетей». Бригаде коммунальщиков совместными усилиями удалось оперативно исправить повреждение и возобновить теплоснабжение больницы. Своевременные меры помогли избежать понижения температуры в лечебных помещениях и остановки жизненно важных операций.
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