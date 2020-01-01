В минздраве рассказали, где можно поставить прививку от коронавируса в выходные дни В Перми 27 и 28 ноября будут работать пять мобильных медпунктов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В выходные дни, 27 и 28 ноября, прививку от ковида можно будет поставить в Перми в пяти мобильных пунктах вакцинации. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Пункты будут работать в выставочном объединении «Пермская ярмарка» на шоссе Космонавтов, 59 с 10:00 до 18:00, в ТРК «СпешиLove» на ул. Спешилова, 114 с 11:00 до 17:00, в ТЦ «Кит на Гайве» на ул. Писарева, 29а с 11:00 до 18:00, в ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б с 12:00 до 18:00 и в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 (2-я очередь) с 12:00 до 18:00.

Во всех этих пунктах можно также привиться от гриппа, а в ТРК «СпешиLove» ещё и от пневмококковой инфекции.

Иммунизация в мобильных пунктах проводится в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

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