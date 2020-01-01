Олеся Максименко В Чусовом жителям предлагали оформить кредит с помощью незаконной рекламы Нарушителям грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Банк России подал в краевое УФАС жалобу на рекламу услуг ПАО «Совкомбанк». Под видом справочной информации, опубликованной в газете «Чусовской рабочий», жителям предлагали оформить кредит по привлекательной процентной ставке.

Антимонопольное ведомство установило, что в рекламе не было полных условий, обязательных для такого рода объявлений. Кроме того, заказчик — ООО «Капитал» — не имел права выступать в качестве рекламодателя финансовых услуг, поскольку не является лицом, уполномоченным осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.

Привлечённый к рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица Совкомбанк заявил, что не имеет никаких договорных отношений с ООО «Капитал» и не давал согласия на распространение рекламы.

Таким образом, нарушителями закона о рекламе были признаны заказчик ООО «Капитал» и распространитель — МУП «Чусовское телевидение «Союз-ТВ». Решается вопрос о возбуждении в отношении них административного производства. Каждому из них может быть назначен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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