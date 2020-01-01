Судебные приставы взыскали с НПО «Искра» 50 млн рублей Предприятие отказывалось возвращать долг партнёрам из Башкортостана Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы взыскали с пермского предприятия НПО «Искра» почти 50 млн руб.за невыполнение договорных обязательств в пользу башкирской компании ООО «УралГазРемонт». Организация изготовила и поставила «Искре» газоперекачивающие агрегаты, предназначенные для компрессорных станций магистрального трубопровода.

Пермяки оспаривали долг (порядка 48 млн руб.), но проиграли суды.

Так как в добровольном порядке судебное решение исполнено не было, были привлечены сотрудники УФССП России по Пермскому краю.

Сначала приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 1 млн 855 тыс. руб., а потом наложили арест на расчётный счет ПАО «НПО «Искра».

С него и была списана вся сумма задолженности, включая сбор.

В настоящее время исполнительное производство завершено.

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