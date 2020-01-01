Мария Сыропятова Иммиграция увеличила население Прикамья на 1,5 тыс. человек Чаще других в регионе остаются граждане Таджикистана, Армении и Киргизии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Миграционный обмен населением Пермского края со странами СНГ за первые три квартала 2021 года увеличил число жителей Прикамья на 1 607 человек. Об этом сообщает Пермьстат.

С января по сентябрь 2021 года в Пермский край приехало 2755 иностранцев, а уехало 1148. Наибольшее число граждан прибыло из Таджикистана (+968 человек), Армении (+491), Киргизии (+135) и Азербайджана (+128).

В страны дальнего зарубежья больше граждан уехало, чем приехало: миграционная убыль составила 112 человек.

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