Олеся Максименко Директор культурно-делового центра Кунгура признана виновной в растрате 40 тыс. рублей Ей назначен штраф в размере 50 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

Директор культурно-делового центра «Зодиак», расположенного в Кунгуре, признана виновной в растрате имущества, совершённой с использованием служебного положения.

Было установлено, что обвиняемая в марте 2020 года подготовила фиктивный договор на обработку зрительного зала. В действительности же санитарно-гигиеническая услуга не предоставлялась. Кроме того, женщина заключила договоры о приобретении подарочных сертификатов с одной из коммерческих организаций. Полученные сертификаты она присвоила себе.

Общая сумма причинённого ею ущерба составила 40 тыс. руб. Суд приговорил женщину к штрафу в размере 50 тыс. руб., сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.

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