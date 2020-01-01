Мария Сыропятова Ещё одна авиакомпания получила допуск на прямые авиаперелёты из Перми в Шарм-эш-Шейх и Хургаду Сейчас в расписании пермского аэропорта есть три авиаперелёта на египетские курорты Поделиться Поделиться Твитнуть

Росавиация выдала допуск на прямые перелёты из Перми в Шарм-эш-Шейх и Хургаду (Египет) ещё одному авиаперевозчику. Авиакомпании «Икар» разрешили ставить рейсы из Перми на эти египетские курорты семь дней в неделю. Приказ об этом был подписан 25 ноября 2021 года.

Сейчас в расписании пермского аэропорта есть регулярные перелёты из Перми в Хургаду авиакомпании Azur Air по воскресеньям. В Шарм-эш-Шейх можно улететь в пятницу рейсами авиакомпаний «Россия» и «Северный ветер».

Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться.

Напомним, в конце августа стало известно о начале регулярных прямых авиаперелётов из Перми в Хургаду. Первый рейс был выполнен 11 сентября. Регулярные прямые авиаперелёты в Шарм-эш-Шейх были начаты 3 октября.

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