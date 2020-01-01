При Пермском классическом университете появится лицей Первый набор может состояться уже в сентябре Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Сегодня, 25 ноября, учёный совет ПГНИУ принял решение создать в структуре вуза лицей. Об этом в социальных сетях сообщил куратор проекта, советник при ректорате ПГНИУ Юрий Айдаров.

Как пояснили в пресс-службе вуза, сейчас университет получает лицензию на реализацию общеобразовательных программ.

«Если всё будет результативно, то в сентябре первый набор в 10-е классы начнёт обучение», — прокомментировали в вузе.

Планируется создать три класса по 25 человек. Обучение будет проходить по трём направлениям: физико-математическое, химико-биологическое и историко-географическое.

Напомним, ранее с вузом был связан лицей №2. Сейчас это самостоятельное учреждение.

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