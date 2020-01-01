В рейтинге лучших работодателей «Уралкалию» присвоено «серебро» Поделиться Поделиться Твитнуть

Журнал Forbes совместно с аудиторской компанией KPMG подготовили третий рейтинг лучших работодателей России. По его итогам компания «Уралкалий» получила серебряный статус работодателя.

Всего в рейтинг вошли 104 компании. В исследовании приняли участие более 150 российских компаний и «дочек» иностранных корпораций. Все метрики, по которым проводилась оценка, были разделены на три группы: «Сотрудники и общество» (вес 40%), «Экология» (вес 40%) и «Корпоративное управление» (вес 20%). По каждому параметру компании оценивались по шкале от 0 до 100 баллов. По подавляющему большинству количественных параметров использовался метод z-оценки, позволяющий определить, насколько то или иное значение отличается от среднего в выборке.

Компаниям, попавшим в рейтинг, организаторы присвоили статусы: «Платина» (более 70 баллов), «Золото» (от 55 до 70 баллов), «Серебро» (от 40 до 54 баллов), «Бронза» (от 30 до 39 баллов).

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