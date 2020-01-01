Елена Синица Краевой парламент утвердил изменения налоговых льгот для крупных предприятий Они начнут действовать с 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Законодательного собрания приняли решение о частичном изменении налоговых преференций для крупных предприятий края.

Так, власти пересмотрели объём инвестиций в приоритетные инвестпроекты (ПИП). Теперь к малым инвестпроектам будут относиться инициативы с объёмом вложений от 100 млн до 500 млн руб. (сейчас от 100 млн до 1,5 млрд руб.), к средним — от 500 млн до 1,5 млрд руб. (сейчас от 1,5 млрд до 10 млрд руб.), к крупным — от 1,5 млрд руб. (сейчас от 10 млрд руб.).





Отмечается, что новые условия применения пониженных ставок будут доступны только для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих малый и средний ПИП. Также понижен минимальный размер ставки налога на прибыль организаций, применяемый с целью определения предельной величины инвестиционного налогового вычета, с 15 до 14,5%.





При этом сохранятся дифференцированные ставки налога на имущество в отношении новых основных средств и нулевая ставка налога на имущество организаций, используемое для охраны природы.





В случае с дифференцированными ставками уточняется, что преференция сохранится до 2025 года, но при этом изменится налоговая ставка — 1,1% в течение трёх лет с момента ввода основного средства в эксплуатацию.





В краевом министерстве экономического развития и инвестиций отмечали, что поэтапную отмену этой льготы можно считать компромиссом между интересами государства и налогоплательщиков.





Говоря о льготе для природоохранных организаций, в ведомстве отмечали, что вопросы экологии сегодня находятся не только в региональной, но и во всероссийской повестке, а существующая льгота является стимулом для предприятий при принятии решений о покупке нового и современного оборудования для охраны окружающей среды.

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