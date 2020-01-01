Елена Синица В Прикамье владельцев электромобилей освободили от транспортного налога Закон вступает в силу с 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владельцев транспортных средств, оснащённых исключительно электрическими двигателями, освободили от транспортного налога. Закон вступает в силу с 2022 года. Такое решение принял краевой парламент на пленарном заседании 25 ноября.

Предполагается, что такая льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.





По данным на 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс. руб.

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