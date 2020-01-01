Елена Синица Утверждены лауреаты премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2020 год На денежные выплаты в бюджете предусмотрено свыше 2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Законодательное собрание Пермского края

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Краевой парламент утвердил лауреатов премии в сфере культуры и искусства за 2020 год.

Так, в номинации «Литература» премию присудили творческой группе «Сенатор» за издание журнала «Вещь». В состав группы входят Борис Эренбург, Юрий Куроптев и Павел Чечёткин.





В номинации «Театр» вознаградят постановочную группу Лысьвенского театра драмы в составе режиссёра-постановщика Андрея Шляпина, артистов Натальи Мироновой, Эдуарда Фролова и Михаила Тихомирова. Им предлагается присудить премию за спектакль «Визит дамы».





Также наградят постановочную группу Театра-Театра за спектакль «Загадочное ночное убийство собаки». В группу вошли режиссёр Даниил Чащин, художник по свету Евгений Козин, артист Александр Гончарук и Дмитрий Разумов, отвечавший за сценографию и костюмы.





В номинации «Изобразительное искусство» премию присудили творческий коллектив Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества за мемориал «Солдат России». В состав творческого коллектива вошли автор композиционной идеи монумента Иван Сторожев, соавтор идеи и скульптор Елена Симанова и архитектор проекта Андрей Жуковский.





Кроме того, за выставку «Ты не плачь обо мне» премию вручат авторскому коллективу галереи «Марис-арт».





В номинации «Кино» наградят авторский коллектив клуба-киноцентра «Пермская синематека» за создание фильма «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей». В составе коллектива — режиссёр Павел Печёнкин, автор сценария Анна Отмахова, звукооператор Геннадий Широглазов, композитор Никита Широков и оператор Андрей Коршунов.





В номинации «Сохранение и популяризация культурного наследия» лауреатами премии стал авторский коллектив администрации Краснокамского городского округа за музейную экспозицию «Краснокамск. Награды Победы». В состав коллектива входят руководитель проекта Людмила Попова, а также его участники Ольга Курочкина и Татьяна Семакина, художник Ольга Вологина, экспозиционист Ольга Сафрошенко.





Творческую группу МАУ «Центральный выставочный зал» наградят за творческий проект «Ленинград — Молотов. Волшебные пуанты». В состав номинантов вошли руководитель учреждения Марина Фельдблюм и его сотрудники Анна Курамшина, Ольга Анисимова, Элла Нафуллина, Людмила Думало. Их могут наградить в номинации «Проект в различных видах искусства и творчества».





За фильм-концерт «Детские тетради» в номинации «Пропаганда и продвижение искусства Пермского края» лауреатом стала творческая группа Пермского музыкального колледжа. В её составе — Юлия Смирнова, Людмила Беляева, Анна Гостева, Светлана Караваева и Ирина Ферафонтова.





За личный вклад в сохранение культуры и искусства региона в номинации «Честь и достоинство» награждён заслуженный журналист, редактор службы тематических программ «ВГТРК-Пермь» Сергей Тупицын.





На выплату денежных премий в бюджете предусмотрено 2,133 млн руб.

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