Елена Синица Заксобрание одобрило кандидатуры на должности зампредседателя и аудиторов КСП Постановления вступят в силу 1 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках пленарного заседания депутаты краевого парламента рассмотрели кандидатуры на должности зампредседателя и аудиторов Контрольно-счётной палаты (КСП).

Так, на должности заместителей председателя КСП утвердили Ирину Денисову и Кирилла Чуклинова, на должности аудиторов — Анну Алешкову, Вадима Бабина, Ольгу Думкину, Оксану Романчук, Юрия Скорнякова, Анастасию Бабину и Марину Трунину.





Как зампредседателя, так и аудиторы КСП назначаются на должность сроком на шесть лет. В случае одобрения кандидатур постановления вступят в силу 1 января.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.