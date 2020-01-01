Против введения QR-кодов в общественном транспорте выступают 67% пермяков Поддерживают антиковидную меру 17% респондентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 67% опрошенных сказали, что выступают против такого нововведения, как запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, или справки о медотводе. Поддерживают такую антиковидную меру только 17% респондентов. Опрос в разных городах провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Любопытно, что процент одобряющих такую инициативу в Перми оказался одним из самых высоких для российских городов-миллионников: большее одобрение идея встретила только в Краснодаре (20%) и в Волгограде (18%), а вот процент противников среди опрошенных — один из самых низких в России.

Для сравнения: в соседних Екатеринбурге и Челябинске идею введения QR-кодов в транспорте поддержали соответственно 6 и 4% опрошенных, а высказались резко против 89 и 83%.

Напомним, несколько дней назад в первом российском регионе — Республике Татарстан — начал действовать запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов. Подобные ограничения могут быть введены и в других территориях.

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