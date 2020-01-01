НИУ ВШЭ — Пермь первым из университетов Пермского края вводит формат широкого бакалавриата Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото Матвей Ефименко

Высшая школа экономики в Перми в 2022 году впервые проведет набор абитуриентов на две новые программы: «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» и «Разработка информационных систем для бизнеса».

Обе программы представляют новый формат подготовки бакалавров — широкий бакалавриат. Этот формат позволяет студентам получать базовые компетенции сразу по двум направлениям подготовки, а затем выбирать специализацию и получать диплом либо по одному из них, либо по обоим направлениям сразу. Введение широкого бакалавриата позволяет абитуриентам совершать более осознанный выбор направления (потому что его можно отсрочить на конец второго курса), а студентам — получить кросспрофессиональные навыки и более гибко выстраивать собственную образовательную траекторию.

Международный бакалавриат по бизнесу и экономике — это флагманская программа, объединяющая лучшие практики образования в области экономики и менеджмента 3 кампусов Вышки — Перми , Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Для студентов это возможность слушать лекции известных профессоров и участвовать в семинарах мировых экспертов-практиков, разрабатывать проекты (проходить стажировку) для ведущих российских и международных компаний, таких как Яндекс, OZON и др. Подготовка бакалавров будет осуществляться по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент».

Программа будет реализовываться на двух языках (русском и английском). Первые два года изучаются базовые дисциплины в области современной экономической теории, менеджмента, математики, анализа данных, цифровых компетенций, что дает качественную фундаментальную подготовку. На третьем курсе студенты выбирают один из семи профессиональных треков, среди которых есть как специализированные профили по менеджменту, маркетингу, бизнес-аналитике, финансам, так и комбинированные профили по экономике и менеджменту компании в целом.

Выпускники программы смогут легко интегрироваться в мировое бизнес-сообщество и найти работу в ведущих глобальных и российских компаниях индустриального сектора, консалтинге, банках, IT и технологическом бизнесе.

В 2022 году на программе предусмотрено 90 бюджетных и 60 платных мест. В рамках приёма осуществляется единый многопрофильный конкурс. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по математике, русскому языку и иностранному языку (любому).

Программа «Разработка информационных систем для бизнеса» объединила в себе лучшие возможности направлений бизнес-информатики и программной инженерии (направления 38.03.05 «Бизнес-информатика» и 09.03.04 «Программная инженерия»). Необходимость в специалистах в области разработки программного обеспечения, проектирования архитектуры компании, управления IT-проектами постоянно увеличивается — быстро растет рынок программирования, происходит информатизация государственных структур, открываются IT-технопарков и т.п.

На 1-2-м курсах обучения на программе студенты получают хорошую математическую подготовку, изучают основы программирования, экономические и менеджериальные дисциплины. И только после получения фундаментальной подготовки (на третьем курсе) они будут выбирать профиль профессионального развития: разработка программных систем, аналитика в IT или управление жизненным циклом программных систем (этот трек позволяет получить диплом сразу по двум направлениям). Студенты проходят практику в IT-компаниях: PARMA technologiesgroup, Xsolla и др.

Выпускники программы будут обладать знаниями в области информатики, менеджмента, экономики и составят самый востребованный сегмент специалистов IT-сферы.

На программе предусмотрено 95 бюджетных и 60 платных мест. Приём осуществляется отдельно на направления «Бизнес-информатика» (45 бюджетных мест) и «Программная инженерия» (50 бюджетных мест), но на учебный план это не повлияет. Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по математике, информатика или физике (на выбор), русскому языку.

По сообщению пресс-службы НИУ ВШЭ — Пермь

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