Геннадий Сторожев: Неизбежные убытки от деятельности общественного транспорта нужно компенсировать за счёт других статей бюджета Поделиться Поделиться Твитнуть

Общественный транспорт не бывает прибыльным. Разницу между затратами и доходами, полученными от продажи билетов, можно компенсировать только за счёт бюджета, перераспределяя расходы или увеличивая плату за проезд.

Администрация Перми выбрала второй путь, повысив тариф на проезд с 26 до 33 руб.

Вариант экономии для горожан — купить проездные билеты по сниженной цене, но обязательно на много поездок. Однако этот план страдает одним недостатком: платить надо сразу и сейчас, а ездить в будущем.

Есть ли возможность использовать для компенсации транспортных убытков перераспределение статей бюджета, оптимизируя их? Конечно есть! Например, в последние три года у нас росли бюджетные инвестиции, но при этом средства регулярно не осваивались до степени готовых объектов, так как не было возможности для их освоения. Козьма Прутков сказал по этому поводу: «Кроме амбиций надобна ещё и амуниция».

Администрация правильно поступила, сократив на 2022 год объём средств, выделяемых на развитие городской инфраструктуры. Считаю, что сэкономленные деньги нужно направить на сокращение убытков от общественного транспорта. Но даже если таких возможностей нет, надо идти на увеличение дефицита бюджета в интересах малообеспеченных горожан.

В любом случае повышать стоимость проезда в настоящее время нельзя.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.