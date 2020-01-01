В ТРК «Планета» заработал первый в Перми H&M Home Магазин открылся на первом этаже рядом с третьей входной группой Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 25 ноября, в пермском торгово-развлекательном комплексе «Планета» открылся магазин шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M. Отличие его от других в том, что в нём представлен новый для города концепт H&M Home с товарами для дома и интерьера.

H&M расположен на первом этаже, рядом с третьей входной группой. Его площадь составляет более 2,2 тыс. кв. м.

В ассортименте магазина представлены товары для мужчин, женщин и детей разного возраста, а также обувь и аксессуары. Компания регулярно сотрудничает с мировыми модными домами и дизайнерами, создавая модные коллаборации по доступным ценам.

Это второй в Перми магазин H&M с одеждой, обувью и аксессуарами. Первый работает в ТРК «СпешиLove».

На данный момент в России открыто более 166 магазинов H&M Group в 64 городах по всей стране.

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