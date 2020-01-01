Олеся Максименко В региональном фонде капремонта выявлены нарушения трудового законодательства Ведомство привлечено к административной ответственности Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

По результатам прокурорской проверки в Фонде капитального ремонта Пермского края были выявлены нарушения трудового законодательства.

В частности, было установлено, что ведомство несвоевременно выплачивало заработную плату и премии своим сотрудникам, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В отношении Фонда капремонта было возбуждено дело об административном правонарушении. Государственная инспекция труда в Пермском крае назначила работодателю штраф в размере 40 тыс. руб.

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