Олеся Максименко С 25 ноября пермская краевая детская больница возвращается к обычному режиму работы За 13 месяцев здесь оказали помощь 949 пациентам с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С четверга, 25 ноября, ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» возвращается к штатному режиму работы. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень на своей странице в Instagram.

Один из корпусов медучреждения был перепрофилирован для лечения больных COVID-19 в течение 13 месяцев: пяти — в текущем году и восьми — в 2020 году.

«За этот период помощь была оказана 949 пациентам, из них 436 — это взрослые. При необходимости людей госпитализировали семьями, и все получали необходимое лечение», — отметила Анастасия Крутень.

При этом, по словам министра, по сравнению с прошлым годом в больнице выросли объёмы плановой помощи: увеличилось количество высокотехнологичных операций, телемедицинских консультаций и т. д.

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