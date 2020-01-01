Краевые власти наращивают количество услуг в градостроительной сфере Поделиться Поделиться Твитнуть

В январе — октябре 2021 года краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности приняло в работу 497 обращений, касающихся изменений в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), из них 48 — от администрации Перми. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Кроме того, в министерство поступило 853 обращения, касающихся документации по планировке территорий в краевой столице. В сравнении с прошлым годом число заявлений, связанных с ПЗЗ, выросло на 13%, связанных с планировкой территории — на 38,2%.

В середине ноября региональное правительство утвердило изменения в Генеральном плане Перми. Поправки закрепляют подходы к подготовке и реализации крупных инфраструктурных проектов. Проект стратегического документа также согласован со всеми федеральными органами исполнительной власти.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Необходимо определять вектор развития градостроительной политики всего региона. Созданный Градостроительный совет должен стать единым центром принятия решений по реализации крупных инфраструктурных проектов и по ключевым градостроительным вопросам.





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