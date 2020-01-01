В Пермском ТЮЗе и педуниверситете прошли антитеррористические учения Условные преступники обезврежены Поделиться Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Сегодня, 24 ноября, Пермский ТЮЗ стал одной из площадок, где прошли антитеррористические учения, об этом сообщили в театре.

В пресс-службе попросили горожан, наблюдавших у театра скопление машин чрезвычайных служб и людей в форме, не волноваться:

«Всё в порядке. В здании ТЮЗа и в Пермском педуниверситете, если говорить языком сводок, силовики отрабатывали действия по предупреждению теракта, минимизации его последствий, установлению и задержанию всех участников преступной деятельности. Всё прошло успешно».

В настоящее время театр и вуз работают в обычном режиме.

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