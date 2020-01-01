Елена Синица Профильный комитет парламента рассмотрел кандидатов в новый состав крайизбиркома В их числе действующие члены избирательной комиссии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет заксобрания по госполитике рассмотрел постановление о назначении членов Избирательной комиссии Пермского края.

Согласно постановлению, реготделение «Единой России» предложило включить в состав главного специалиста регионального исполкома партии по правовым вопросам Александра Кузнецова, «Справедливая Россия — За правду» — замруководителя аппарата реготделения Александра Репина, КПРФ — системного администратора партии Николая Богатырёва, ЛДПР — директора Дома спорта ООО «Производственно-коммерческая фирма «Метизкомплект» Александра Воронина, «Новые люди» — гендиректора ООО «Полиграфыч Прикамье» Наталью Денисову.

Также в состав избиркома планируется включить нынешнего секретаря ведомства Татьяну Любарскую (предложена Центральным избиркомом), начальника Штаба студенческих отрядов ПГАТУ Алексея Блюмина (предложен реготделением «Российских студенческих отрядов»).

Законодательное собрание рассмотрит проект постановления на пленарном заседании 25 ноября.

Вторую половину членов комиссии должен назначить губернатор Пермского края. Сейчас в состав избиркома входит председатель, зампредседателя, секретарь, два члена комиссии на штатной основе, девять - с правом решающего голоса и семь с правом совещательного голоса.

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